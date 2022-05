“YO SÍ TE CREO”, LE ESCRIBIÓ UNA JUEZA A UNA VÍCTIMA DE ABUSOS EN LA SENTENCIA QUE CONDENÓ A SU PROGENITOR

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

La jueza de la Cámara Primera en lo Criminal de Resistencia, Natalia Kuray, condenó a 17 años de prisión a César García por el abuso sexual en la infancia de su hija S. El veredicto fue dado a conocer el 8 de marzo pasado, sin embargo LITIGIO pudo acceder a detalles de la misma.

Por Brian Pellegrini

“A diferencia de tu madre, S., yo sí te creo. Yo no tengo dudas que has vivido todo lo que relataste y quizás mucho más que en la actualidad no puedas recordar, por la edad que tenías al momento de los hechos, por tu inocencia, tu dolor, por los traumas que episodios semejantes te han ocasionado, que también te llevaron a generar esta especie de “olvido” como un mecanismo de protección y defensa”. Así lo expresó en su sentencia la jueza de la Cámara Primera en lo Criminal de Resistencia, Natalia Kuray, al condenar a César Adolfo Heriberto García a una pena de 17 años de prisión de cumplimiento efectivo por abusar de su hija S.D.G. cuando la niña tenía 8 y 11 años.

Aunque el veredicto fue dado a conocer el 8 de marzo pasado, LITIGIO accedió a los fundamentos de la sentencia dictada por la jueza Kuray, en el que valora centralmente el testimonio de la víctima.

García fue considerado penalmente responsable por los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y la situación de convivencia en concurso real con abuso sexual simple agravado por el vínculo y la situación de convivencia”.

La sentencia se encuentra en instancia de casación ante la Sala Segunda en lo Criminal y Correccional del Superior Tribunal de Justicia que deberá analizar si la confirma o revoca.

“Tu palabra, respaldada por todas las pruebas valoradas precedentemente, es más que suficiente para tener por acreditada la hipótesis acusatoria y por comprobados los abusos sexuales por parte de tu progenitor, incluído el practicado con acceso carnal”, sostiene la sentencia.

Durante todo el proceso, la víctima contó con el acompañamiento de su hermana -quién también testificó haber sufrido abusos de su padre-, de su hermano, y de su tía paterna, quién ocupó un rol preponderante en la contención de la víctima y de sus dos hermanos, a quiénes albergó cuando los tres decidieron huir de los abusos y el clima de violencia que vivían en su casa en junio de 2017.

Recién después de huir de su casa, la víctima pudo hacer la denuncia penal, en el marco de la ley de Respeto de los Tiempos de las Víctimas (Nº 27.206) que interrumpe la prescripción de los delitos contra víctimas de abuso sexual en las infancias.

“S. fue abusada sexualmente por su progenitor, que es quien tenía el deber de velar por su seguridad, resguardo y protección; y al no contar con un adulto de su confianza que la ampare y a quien hubiera podido acudir en búsqueda de ayuda, contuvo los recuerdos de lo vivido, al extremo de olvidarlos por mucho tiempo, como una especie de negación. Recién pudo recordar parte de lo sucedido a partir de expresiones de su padre al ver una noticia similar en la televisión. Y es razonable y se encuentra justificado por la ciencia que aún en la actualidad no pueda rememorar completamente los eventos, pero eso de ningún modo me lleva a descreer de su palabra, la cual es más que suficiente para tener por comprobados los hechos por los cuales César Adolfo Heriberto García fuera acusado”, señala en otro párrafo la sentencia de la jueza Kuray.

La magistrada definió como fundamental el testimonio de P., hermana de la víctima, “para conocer para la dinámica de la familia García cuando S. y sus hermanos eran niños y adolescentes, pero por sobre todo para saber que el encartado tenía por costumbre efectuar actos abusivos de índole sexual sobre las mujeres menores del hogar”.

“Durante todo su relato, P. se mostró angustiada y temblorosa al recordar episodios tan ultrajantes como los que vivió, pero no por eso menos firme y convincente. Su lenguaje corporal, al igual que el verbal, fueron contundentes para tener por acreditados los episodios denunciados por su hermana S.”, agregó la jueza.

