VILLA RIO BERMEJITO: EL ACUSADO DE VIOLENCIA DE GENERO FUE DETENIDO

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Comunícate a la radio al 3644688080.

Después de doce dias de estar evadiendo la justicia quedo detenido D. T. de 28 años de edad. El hombre era buscado por la policía de Villa Río Bermejito después que se realizara denuncia por violencia de genero.

Según el informe policial T. se habría presentado el día 30 de noviembre en la unidad de la localidad junto a su abogado situación que fue informada a la fiscalía, quien dispuso la detención.

El Hecho

Según el informe oficial, el hecho por el que estaría prófugo habría ocurrido el pasado sábado 19 de noviembre, siendo las 11:15 horas aproximadamente, en la estación de servicio del “LOCO SALAS” donde el denunciado provocó disturbios y frente a la plaza se encontró con un familiar de la ex pareja, a quien manifestó insultos hacia ésta, asimismo la denigro como mujer y además amenazó de muerte a su ex pareja, en la persona de este familiar. Trascendió que los insultos, amenazas y hostigamiento que T. realiza sobre su ex pareja, es permanente y por distintos medios, lo que motivó que se formulara oficialmente una denuncia en que se accionó penalmente por lo sucedido y el fiscal de turno dispuso la inmediata aprehensión, a partir de lo cual se habilito personal policial a los fines de dar cumplimiento de la medida judicial.

Relacionado