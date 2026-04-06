VILLA BERTHET: NUEVO OPERATIVO DE LA RED ESTRATÉGICA DE SALUD CON AMPLIO DESPLIEGUE TERRITORIAL

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud y la Secretaría de Asuntos Estratégicos, llevó adelante un nuevo operativo integral en Villa Berthet, en el marco del programa “Red Estratégica de Salud”, con el objetivo de fortalecer la atención médica y acercar servicios esenciales a la comunidad.

La jornada contó con la presencia del Gobernador Leandro Zdero y el ministro de Salud, Sergio Rodríguez e incluyó un importante despliegue sanitario con atención en pediatría, cardiología, odontología, clínica médica, obstetricia y ginecología, además de la realización de ecografías, garantizando respuestas concretas a la demanda local.

El gobernador Zdero valoró la continuidad de estas políticas públicas y el enfoque integral de los operativos: “Son parte de una estrategia que venimos desarrollando en todo el territorio provincial, acercando profesionales y uniendo distintas disciplinas para dar respuestas en una sola jornada”.

El mandatario también destacó la articulación entre áreas del Estado: “No solo está presente Salud, sino también distintas áreas sociales, lo que permite abordar de manera integral las necesidades de la comunidad y resolver problemas concretos de la gente”.

Zdero remarcó que estos operativos forman parte de una política sostenida: “Estamos recorriendo cada rincón de la provincia, como lo hacemos en el Impenetrable y en distintas localidades del interior. La idea es llegar a todos los municipios y reforzar el sistema de salud de manera permanente”.

Finalmente, adelantó que el Gobierno continuará ampliando estos abordajes territoriales mediante la articulación entre el Ministerio de Salud, áreas estratégicas y la Subsecretaría de Asuntos Municipales, con el objetivo de extender la cobertura y mejorar la calidad de atención en toda la provincia.

Por su parte, el ministro de Salud, acompañado de Gerardo Delgado, coordinador del Operativo RES, destacó la importancia de sostener la presencia en territorio: “Elegimos el hospital como eje de estos operativos porque es el lugar donde la gente debe recibir atención. Sumamos especialidades y estudios para dar respuesta a las necesidades existentes”.

Asimismo, remarcó que estas intervenciones permiten mejorar la gestión sanitaria: “Bajar al territorio implica conocer de primera mano la realidad de cada hospital, lo que nos permite tomar mejores decisiones y fortalecer el sistema de salud”.

En esa línea, subrayó que “la salud no tiene color político y trabajamos para todos los chaqueños, garantizando el acceso equitativo en cada localidad”.

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