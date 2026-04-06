MACHAGAI OPERATIVO DE SEGURIDAD: TRASLADARON A SIETE CONDENADOS AL SERVICIO PENITENCIARIO

El procedimiento fue realizado desde la comisaría Machagai hacia el complejo penitenciario de Sáenz Peña.

Desde las primeras horas de este lunes, el personal de la comisaría Machagai llevó a cabo un dispositivo de seguridad para el traslado de siete internos que cumplían condena en esa dependencia. Los detenidos fueron derivados al Complejo Penitenciario ll de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña para continuar con sus penas efectivas.

El despliegue incluyó personal de la División Infantería y la División C.O.M de Sáenz Peña, quienes aseguraron el perímetro y el trayecto del transporte para evitar cualquier tipo de incidente.

Los internos trasladados cuentan con sentencias firmes por delitos de gravedad, entre ellos homicidio agravado, robo con armas y delitos contra la integridad sexual. Este movimiento busca descomprimir las dependencias policiales locales y garantizar que los condenados permanezcan en instalaciones diseñadas para el cumplimiento de penas judiciales.

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