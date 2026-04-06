RESISTENCIA AGENTES DETUVIERON A UN JOVEN POR ABUSO SEXUAL EN OCASIÓN DE ROBO A UNA MUJER DE 80 AÑOS

Un joven de 20 años fue detenido en Resistencia acusado de abuso sexual en ocasión de robo contra una mujer de 80 años, hecho ocurrido días atrás en una vivienda ubicada sobre calle Monteagudo.

La investigación se inició el 3 de abril, cuando la víctima fue trasladada al Hospital Perrando, donde se constató que presentaba lesiones compatibles con abuso reciente, por lo que se dio intervención al Equipo Fiscal N° 15.

A partir de las tareas investigativas realizadas por la División Delitos Contra las Personas, los efectivos analizaron registros fílmicos de cámaras de seguridad de la zona, logrando identificar a un sospechoso que había sido visto merodeando el sector antes del hecho.

Finalmente, durante la madrugada de este lunes, personal policial logró demorar al presunto autor, quien coincidía con las características observadas en los videos. Entre sus pertenencias se secuestró un teléfono celular que había sido sustraído a la damnificada, además de prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el hecho.

El joven fue notificado de su situación legal y quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones en la causa.

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