VILLA ÁNGELA: “LA RUTA 13 ES UNA OBRA TRASCENDENTAL PARA EL CHACO” DIJO EL GOBERNADOR ZDERO

Este lunes, en Villa Ángela, la presencia del gobernador Leandro Zdero junto a las autoridades de FONPLATA y del Ministerio de Economía de la Nación, se enmarca en el proceso de evaluación para el financiamiento internacional de la obra que forma parte del Plan Estratégico Territorial impulsado por la actual gestión provincial.

“Se trata de una obra trascendental para el Chaco, que surge de un plan consensuado con intendentes, sectores productivos, cámaras empresariales y distintos actores de la sociedad”, destacó el Gobernador Zdero. En esa línea, remarcó que el proyecto fue presentado el año pasado y que, tras la aprobación legislativa del crédito, la Provincia inició gestiones para obtener el financiamiento necesario.

El mandatario subrayó que la presencia de la misión técnica representa una instancia clave: “Ahora comienza la verificación en territorio por parte de FONPLATA, que durante 48 horas recorrerá la traza, evaluará los avances del financiamiento. Donde hay conectividad, hay desarrollo. Esta obra permitirá potenciar la producción, mejorar la logística y fortalecer la integración regional”.

Zdero también remarcó que el acceso al crédito es posible gracias al ordenamiento de las cuentas públicas: “Hemos saneado la provincia, cumplido compromisos y eso hoy nos permite acceder a financiamiento para obras que antes eran imposibles”.

TRAMOS III y IV

Por su parte, Malena Araneo, Jefa de Operaciones País del Banco de Desarrollo FONPLATA explicó que la misión tiene como objetivo evaluar técnicamente el proyecto: “Estamos recorriendo los tramos 3 y 4 de la ruta para analizar su financiamiento.También visitaremos sectores ya ejecutados y en obra para tener una visión integral”.

En tanto, Macarena Acuña, Directora de Priorización de Programas de Infraestructura del Ministerio de Economía de la Nación destacó el acompañamiento del Gobierno nacional en el proceso: “Estamos trabajando junto a la provincia en la preparación de esta operación, que será clave para mejorar la conectividad, la seguridad vial y la integración productiva de la región”.

Desde el territorio, los intendentes manifestaron su expectativa por el impacto de la obra. La jefa comunal de Samuhú, Patricia Lezcano, aseguró que se trata de “un sueño largamente esperado” y remarcó que la pavimentación “significará un salto enorme para el desarrollo local”.

En la misma línea, la intendente de Enrique Urien, Liliana Pascua, sostuvo que la obra “no solo permitirá sacar la producción, sino mejorar la calidad de vida de los vecinos”.

La Ruta Provincial N°13 es considerada una traza clave para el sudoeste chaqueño, ya que permitirá vincular zonas productivas con corredores logísticos y puertos de exportación, reduciendo tiempos, costos y mejorando la seguridad vial.

Acompañaron al Gobernador Leandro Zdero, la senadora Silvana Schneider; el diputado nacional, Guillermo Agüero; la presidente de la Legislatura; Carmen Delgado; legisladores provinciales; intendentes; funcionarios provinciales; productores y vecinos de la zona.

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