EL MINISTRO MATKOVICH PARTICIPÓ DEL 119° ANIVERSARIO DE BARRANQUERAS

El ministro de Seguridad del Chaco, Hugo Matkovich, participó este lunes del acto central por el 119° aniversario de Barranqueras, junto al intendente Roberto Benítez, el ministro de Gobierno Julio Ferro y autoridades provinciales, municipales y legislativas.

Durante la actividad, el titular de la cartera de Seguridad transmitió el saludo del gobernador Leandro Zdero y puso en valor la coordinación entre Provincia y Municipio para dar respuestas concretas. “El momento exige madurez y responsabilidad: debemos enfocarnos en lo que nos une para dar soluciones reales a los vecinos”, afirmó.

En ese sentido, subrayó las acciones impulsadas en materia de prevención, controles y acompañamiento institucional, remarcando que las políticas públicas deben sostenerse con una mirada común y centrada en la gente. “Cuando hay objetivos claros, los resultados se reflejan en la vida cotidiana”, señaló.

Además, resaltó el crecimiento de la ciudad y la necesidad de consolidarlo con planificación, orden y compromiso colectivo. “Barranqueras tiene un pasado de esfuerzo y de lucha, un presente que se refleja en obras concretas como la avenida 9 de Julio y la puesta en valor de la Biblioteca ‘Belgrano’, y un futuro con grandes oportunidades. El desafío es seguir avanzando con una gestión que priorice el bienestar de cada familia”, expresó.

Por su parte, el intendente interino Roberto Benítez destacó el desarrollo de la ciudad y el esfuerzo diario de los trabajadores municipales, al tiempo que remarcó la importancia de sostener un crecimiento organizado, con servicios y controles que acompañen la expansión urbana.

El acto se realizó en el centro de la ciudad y contó con la presencia de funcionarios, concejales, fuerzas de seguridad, instituciones y vecinos.

“Desde el Gobierno provincial vamos a seguir acompañando este proceso, fortaleciendo la coordinación y priorizando siempre a la gente”, concluyó Matkovich.

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