MARGARITA BELÉN EL DEPARTAMENTO CIBERCRIMEN INVESTIGA AMENAZAS ESCOLARES REALIZADAS A TRAVÉS DE TIKTOK

Tras una serie de denuncias por mensajes intimidatorios dirigidos a alumnos de la EEP N° 12, iniciaron un operativo tecnológico y de campo para identificar al autor de las publicaciones. Los mensajes incluían imágenes de armas de fuego.

La investigación se inició los días 2 y 3 de abril, luego de que varios ciudadanos alertaran sobre una cuenta en la plataforma TikTok que publicaba contenido con amenazas directas contra estudiantes, exhibiendo un arma de fuego aparentemente calibre 9 mm. Ante la gravedad del hecho, los especialistas en delitos informáticos del Departamento de Cibercrimen activaron los protocolos de enlace con TikTok Law Enforcement, logrando obtener registros técnicos y direcciones IP vinculadas al usuario investigado.

Rastreo y allanamiento

Mediante el cruce de datos con empresas prestatarias de internet, se logró geolocalizar un domicilio en la calle M. Bassi de Margarita Belén. Con intervención del Juzgado de Garantías N° 2 y la Fiscalía de Investigación N° 15, se procedió al allanamiento del inmueble en la mañana de este domingo.

Del operativo participaron efectivos de Cibercrimen, personal de la comisaría local, el ayudante fiscal y operadores sociales de la Línea 102, ante la posible implicación de menores de edad en el entorno escolar afectado.

Si bien el registro integral del inmueble arrojó resultado negativo en cuanto al secuestro del arma de fuego exhibida en redes, los investigadores continúan con el análisis de dispositivos y el rastreo de la huella digital para determinar responsabilidades.

Relacionado