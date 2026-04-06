EL FORO DE INTENDENTES RADICALES DENUNCIA QUE CAPITANICH FINANCIÓ A SUS INTENDENTES CON EL REPARTO DE ANR

El Foro de Intendentes radicales, encabezado por Glenda Seifert, lanzó una dura denuncia pública contra el ex gobernador Jorge Capitanich por el presunto manejo discrecional y discriminatorio de los Aportes No Reintegrables (ANR) durante las campañas políticas.

Según expuso Seifert, los jefes comunales solicitaron los decretos firmados por el ex ministro de Economía Santiago Pérez Pons y por Capitanich, especialmente en el período posterior a la derrota electoral. “Una clara intención de vaciar la caja provincial para perjudicar al Gobernador Zdero. Los fondos fueron distribuidos de manera discrecional, favoreciendo sistemáticamente a intendentes alineados políticamente con el oficialismo de entonces”, afirmó.

Desde el Foro sostienen que los datos relevados evidencian un patrón reiterado: en la antesala de cada elección, los municipios afines al espacio de Capitanich recibían mayores recursos, mientras que los intendentes radicales eran relegados. “Sufrimos discriminación durante 16 años de kirchnerismo. Se utilizaron fondos que debían atender situaciones excepcionales con claros fines políticos y electorales. Pedimos que se revisen las actuales cajas municipales de los municipios favorecidos”, denunció Seifert.

La intendente también cuestionó la continuidad de estos envíos incluso después de los comicios: “Llama poderosamente la atención que, aun tras perder las elecciones, se siguiera direccionando dinero hacia los mismos sectores políticos, en un esquema que claramente excluía a otros municipios”.

En contraposición, Seifert destacó la actual gestión del gobernador Leandro Zdero, señalando que “se restituyó el 2% de coparticipación a todos los municipios por igual, recurso que había sido recortado durante las gestiones de Capitanich y Domingo Peppo”.

Finalmente, el Foro exigió explicaciones urgentes: “Pérez Pons debe rendir cuentas sobre por qué se destinaron millones de pesos a intendentes aliados en plena campaña y aún después de haber perdido el poder. Que pida disculpas a los chaqueños por usar los fondos de todos para sus amigos intendentes y socios piqueteros. La utilización de recursos públicos con fines partidarios es un hecho gravísimo que no puede quedar impune”.

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