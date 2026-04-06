DELEGACIÓN DE ZAPARINQUI COLABORA CON CORTE DE PASTO Y DESMALEZADO EN INSTITUCIONES

La Delegación Municipal de Zaparinqui continúa trabajando en el mantenimiento y limpieza de los espacios públicos e instituciones de la comunidad. En esta oportunidad, un equipo de motoguadañistas asistió a la Escuela de El Descanso EEP N° 129, donde se llevaron adelante tareas de corte de pasto y desmalezado en el predio escolar.

La delegada municipal Mariana López acompañó las tareas y destacó la importancia de estas intervenciones, que permiten mantener los espacios en condiciones y brindar un entorno seguro y saludable para los alumnos y docentes.

Estas acciones se realizan con el acompañamiento de la gestión del intendente Pío Sander, quien impulsa el trabajo permanente en las distintas localidades y parajes, fortaleciendo el mantenimiento de las instituciones y mejorando la calidad de vida de la comunidad.