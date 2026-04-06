LUCHADORA DE CASTELLI ALCANZÓ LO MÁS ALTO DEL PODIO EN IMPORTANTE EVENTO NACIONAL

La Municipalidad de Juan José Castelli celebra el merecido triunfo de la luchadora castelense Karen Rocío Sandoval, quien se destacó en Buenos Aires, en la localidad de Tigre, participando en uno de los eventos más importantes de la Argentina, escenario que ha llevado peleadores a la UFC.

La deportista logró una victoria por decisión unánime, tras enfrentar a una rival fuerte y experimentada, con un mayor número de peleas en su trayectoria, demostrando un amplio dominio durante el combate, solidez técnica y una gran preparación física que le permitió imponerse con autoridad y subir a lo más alto del podio.

El intendente Pío Sander destacó el esfuerzo, la disciplina y el compromiso de nuestra deportista local, resaltando el orgullo que representa para toda la comunidad.

En este marco, y con el firme compromiso de acompañar el desarrollo del deporte local, el jefe comunal por intermedio del Secretario de Gobierno, Ismael Colo Barnes, realizó una ayuda para colaborar con los gastos de participación, fortaleciendo el apoyo a los talentos de nuestra ciudad.

Desde el municipio se continúa trabajando para acompañar a los deportistas castelenses que representan a Juan José Castelli en competencias provinciales y nacionales, promoviendo el crecimiento del deporte y generando nuevas oportunidades para nuestros jóvenes. ¡Felicitaciones Karen Rocío Sandoval por dejar en lo más alto el nombre de Castelli!

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