SOLICITUD DE COLABORACIÓN URGENTE

La Policía del Chaco solicita la inmediata colaboración de la comunidad para dar con el paradero de la menor CLARA JUGO, de 13 años de edad, quien se ausentó en la tarde de hoy de la Escuela de Educación Primaria N° 1.011 “Madre María Alcira García Reinos”, de la localidad de Tres Isletas, sin autorización.

DESCRIPCIÓN:

Contextura delgada

Estatura aproximada: 1,50 m

Tez trigueña

Cabello castaño, semilargo, ondulado

Ojos marrones oscuros

Posee un pequeño lunar en la mejilla

VESTIMENTA AL MOMENTO:

Pantalón de jeans color oscuro

Chaqueta color blanco (uniforme escolar)

Se hace saber que la menor no posee teléfono celular, desconociéndose hasta el momento su paradero actual.

Ante cualquier información que pueda resultar de utilidad, se solicita comunicarse de manera urgente con la dependencia policial más cercana o al servicio de emergencias 911.

SU COLABORACIÓN ES FUNDAMENTAL

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