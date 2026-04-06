Mar. Abr 7th, 2026

SOLICITUD DE PARADERO

por Redaccion J 4 horas atrás

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisaría Quitilipi, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de SELVA VICTORIA RAMIREZ, de 43 años , de 1,60 metros de altura, de contextura física delgada, tez morena, cabello largo negro, ojos color Se le ha visto por última vez en Domicilio en fecha 06/04/2026.

Cualquier novedad sobre la persona , favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaría Quitilipi al 3644480014 o al servicio de emergencias 911.-

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