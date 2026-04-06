FÚTBOL LIBRE POR CELULAR: CÓMO VER EN VIVO ARGENTINOS JUNIORS VS. BANFIELD
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Argentinos Juniors vs. Banfield por el Torneo Apertura 2026.
Formaciones de Argentinos Juniors vs. Banfield por el Torneo Apertura 2026
- Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Alan Lescano, Emiliano Viveros; Iván Morales. DT: Nicolás Diez.
- Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Tomás Adoryan, Ignacio Pais, David Zalazar, Lautaro Gómez; Mauro Méndez, Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.
Cómo ver en vivo Argentinos Juniors vs. Banfield
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.