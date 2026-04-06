DETUVIERON A UN HOMBRE POR SUPUESTO ABIGEATO

En su automóvil descubrieron que tenía varios cortes de carne vacuna, fue puesto ante la justicia.

Anoche alrededor de las 3 de la madrugada, los efectivos de la División Operaciones Rurales de Villa Ángela realizaban recorridas de prevención de ilícitos en la Colonia Los Fortines. En uno de los caminos vecinales vieron un automóvil Renault 9 que al ver el patrullero salió de una zona boscosa y huyó.

Los siguieron por varios metros y lograron su demora para identificarlo. Les solicitaron que exhiba el baúl del automóvil y allí encontraron varios cortes de carne vacuna proveniente de faena ilegal. Procedieron al secuestro y a la detención del hombre de 23 años.

Finalmente la fiscalía rural dispuso la aprehensión del hombre en la causa Supuesto Abigeato.

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