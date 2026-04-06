RESISTENCIA UNA MOTO Y UN CELULAR VOLVIERON A SUS DUEÑOS GRACIAS A LOS AGENTES

En los procedimientos la Policía Sanitaria Metropolitana, hallaron la motocicleta justo cuando se la llevaban del hospital, en otro caso descubrieron que un paciente escondió en el yeso de su pierna un teléfono ajeno.

Este lunes en horas de la madrugada, una mujer de 29 años denunció la sustracción de su motocicleta marca Motomel DLX 110, la cual había dejado estacionada en la intersección de calles Francisco Solano e Hipólito Yrigoyen.

Ante la situación, efectivos policiales iniciaron recorridas por la zona y, como resultado de las tareas de prevención, demoraron a un hombre que trasladaba a pie el rodado. Al ser consultado sobre su procedencia, no pudo justificar la procedencia.

Por tal motivo, fue conducido a la División Medicina Legal para su identificación, mientras que la motocicleta fue secuestrada, y luego restituido a su propietaria.

Conforme lo dispuesto por la Fiscalía en turno, el ciudadano fue notificado de su aprehensión en una causa por supuesto robo.

Compañero de habitación terminó preso

Un hombre de 44 años denunció que cuando fue a quirófano su celular había desaparecido de su camilla y sus pertenencias. Allí los agentes se entrevistaron con él y brindaron las características del aparato.

Pocos minutos después descubrieron que su compañero de habitación, un muchacho de 27 años, había escondido el teléfono en el yeso que poseía en su pierna. Procedieron al secuestro del teléfono Samsung J7 y el muchacho fue notificado de su situación legal.

El teléfono volvió a su dueño.

Relacionado