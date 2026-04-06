IPDUV: LAS BOLETAS DE PAGO SE GESTIONAN ÚNICAMENTE EN FORMATO DIGITAL

En el marco del proceso de modernización, digitalización y despapelización, el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) informó que las boletas de pago de cuotas se gestionan exclusivamente en formato digital.

La medida, impulsada por el organismo presidido por Fernando Berecoechea, implica la eliminación definitiva de las boletas físicas y la consolidación de un sistema digital integral, orientado a optimizar recursos, reducir el uso de papel y brindar mayor comodidad a las familias adjudicatarias.

En este sentido, los usuarios pueden autogestionar sus boletas a través de la plataforma Tu Gobierno Digital (TGD), ingresando con número de adjudicatario o DNI, o bien desde la página oficial del IPDUV, en la sección “Impresión de Boletas”. Asimismo, cada comprobante es enviado automáticamente al correo electrónico registrado, garantizando un acceso rápido y seguro.

Las boletas pueden descargarse para abonar de manera online o imprimirse en caso de ser necesario.

Medios de pago habilitados

El IPDUV recordó que se encuentran disponibles las siguientes opciones de pago:

-Tu Gobierno Digital (TGD): permite abonar de forma online, incluso boletas vencidas, con tarjeta de crédito o débito.

-Home Banking / Red Link: seleccionando la opción IPDUV Chaco – Préstamos y generando el código de pago electrónico.

-Pago Fácil / Rapipago: mediante boleta impresa o código de barras.

-Cajas Municipales y Agencias de Quiniela: para boletas no vencidas.

-Cancelación anticipada: a través de una boleta única generada en TGD.

De esta manera, el organismo reafirmó que todas las gestiones vinculadas al pago de cuotas deben realizarse únicamente a través de los canales digitales habilitados, en línea con su compromiso de ofrecer un sistema más ágil, accesible y eficiente para las familias adjudicatarias.

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