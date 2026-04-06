JORNADA “MALVINAS MEMORIA VIVA”: RECUERDO Y ENCUENTRO EN RESISTENCIA

En el marco del 44° aniversario de la Gesta de Malvinas, el Instituto del Deporte Chaqueño, en articulación con el programa televisivo “Memoria Activa”, realizó la jornada recreativa y deportiva “Malvinas Memoria Viva” en el Polideportivo Jaime Zapata.

La actividad reunió a autoridades, veteranos de guerra, y sus familias en un espacio de encuentro, reconocimiento y recreación. Estuvo el vicepresidente del organismo deportivo, profesor Gabriel Pellegrini, junto a los diputados provinciales Carlos Salom y Samuel Vargas, quienes acompañaron a los excombatientes durante toda la jornada.

El evento comenzó el día sábado con el izamiento del pabellón nacional y continuó con la entrega de carpetas protocolares a los veteranos de Malvinas y a los organizadores, en un gesto de reconocimiento institucional.

Durante la jornada, los protagonistas compartieron sus experiencias y valoraron la iniciativa. Abel Estigarribia, oriundo de Cote Lai y excombatiente que prestó servicio en el Regimiento de Infantería 12 de Mercedes (Corrientes), destacó el valor del encuentro: “Estoy orgulloso de este trabajo y de este evento que nos permite pasar un día de reencuentro. Hice 70 kilómetros para estar acá y compartir este momento, lo agradezco profundamente”.

Por su parte, Mirta Fimiani, viuda del veterano de guerra Foschiatti, subrayó la importancia de mantener viva la memoria: “Malvinas debe seguir presente para que los jóvenes conozcan nuestra historia. Este tipo de actividades, además de homenajear, generan un espacio de contención y encuentro para los veteranos y sus familias”.

La jornada combinó deporte, memoria y comunidad, reafirmando el compromiso de mantener vigente el recuerdo de quienes participaron en la gesta y de promover espacios que fortalezcan los lazos sociales y el reconocimiento histórico.

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