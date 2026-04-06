NUEVO GABINETE DE LEANDRO ZDERO: CAMBIOS CLAVES EN EL GOBIERNO, CARIM PECHE SE SUMARIA AL GOBIERNO

El gobernador Leandro Zdero avanza con una reconfiguración de su gabinete y suma a Carim Peche al equipo. El exdiputado provincial aparece como una de las incorporaciones más importantes de las últimas horas. Según trascendió, podría asumir como ministro de Gobierno.

Cambios en el gabinete de Zdero en el Chaco

Carim Peche ➡️ Ministro de Gobierno (reemplaza a Julio Ferro)

Julio Ferro ➡️ Secretaría General de la Gobernación (reemplaza a Carolina Meiriño)

Carolina Meiriño ➡️ Coordinadora de Gabinete (reemplaza a Livio Gutiérrez)

Estos movimientos reorganizan el gabinete chaqueño y fortalecen la coordinación interna del gobierno.

Además, Livio Gutiérrez dejará su cargo para asumir como Presidente del Nuevo Banco del Chaco 💰, cerrando la serie de cambios estratégicos en la gestión provincial.

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