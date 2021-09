UNA SAENZPEÑENSE SE LLEVÓ MÁS DE $5,8 MILLONES DE LA POCEADA Y CUMPLIRÁ EL SUEÑO DE REFACCIONAR LA CASA DE SU MADRE

Una vecina de Sáenz Peña que trabaja como ayudante de cocina se llevó una suma superior a los 5,8 millones de pesos, a la que se había hecho acreedora durante el sorteo de la Quiniela Poceada Chaqueña del pasado jueves.

La mujer de 49 años efectuó su jugada en la Agencia 146/14 de María Maidana de Aguado, situada sobre la calle 310 al 775, en pleno barrio Monseñor De Carlo de la ciudad termal.

Se trató de una jugada manual, con los números 32, 44, 74, 84 y 96. “Hacía varios sorteos que tenía el pálpito que me iba a tocar a mí”, reveló la feliz ganadora, que gracias a esta combinación se alzó con un pozo acumulado de 5.843.522 pesos.

“Le pedí a uno de mis hijos que me controle el extracto. Cuando me dijo ‘mami, creo que ganaste’ no lo podía creer. Me puse a llorar de la emoción”, reveló la mujer, quien adelantó que este premio permitirá cumplir con viejos anhelos.

“Un sueño que tengo es recuperar la casa de mi mamá, donde pasamos años muy felices”, adelantó la flamante ganadora de la Poceada, quien recibió las felicitaciones por parte de las autoridades de Lotería Chaqueña.

