UNA PRODUCTORA SE NEGÓ A PAGARLE A LUCK RA EN SÁENZ PEÑA Y EL PÚBLICO REALIZÓ DESTROZOS EN EL LUGAR

El reconocido compositor y cantante de trap y rap, Juan Facundo Almenara Ordoñez, conocido como Luck Ra, no pudo presentarse en la noche del jueves en Sáenz Peña debido a que la empresa que lo contrató no efectuó el pago correspondiente. El músico hizo pública esta situación a través de sus redes sociales, manifestando que la empresa que contrató su actuación no «quería» pagarle.

Esta situación generó un gran malestar entre el público que había pagado la entrada para ver la performance del cantante cordobés. A medida que avanzaba la madrugada y tras las actuaciones de varios grupos locales, la ausencia del artista en el escenario inquietó a los espectadores.

Ya pasadas las tres horas de espera, un grupo de personas produjo daños en el lugar donde se iba a llevar a cabo el espectáculo. Estos daños afectaron incluso a algunos equipos del Complejo Punta Norte, que no tenían relación con el artista, mientras la productora aún no se ha pronunciado para explicar lo sucedido ni sobre la posible devolución de las entradas.

Esta no es la primera vez que la firma Kuva Fest Producciones tiene este tipo de comportamientos, según afirmaron desde el público. Desde el Complejo Punta Norte, el lugar donde se realizó el show, emitieron un comunicado lamentando la suspensión del evento y condenando los destrozos causados en las pantallas led y el sistema de sonido. «Comprendemos el enojo de la gente, pero nosotros no somos responsables de la producción del evento ni del pago al artista», señalaron.

El propio artista también utilizó las redes sociales para expresar su malestar, indicando: «Amigos de Chaco, llevo tres horas esperando para salir a cantar, el lugar está hermoso, pero la producción del evento se niega a pagar«, afirmó el joven.

