UNA MUJER INTENTÓ AGREDIR CON UN CUCHILLO A UN FOTÓGRAFO EN EL ACTO DE JAVIER MILEI EN TRES DE FEBRERO
El incidente vuelve a encender las alarmas sobre la necesidad de garantizar la seguridad de quienes tienen la tarea de informar.
Este nuevo episodio de violencia se suma a otros incidentes que han tenido como blanco a periodistas y reporteros gráficos en distintas manifestaciones y actos políticos, y vuelve a encender las alarmas sobre la necesidad de garantizar la seguridad de quienes tienen la tarea de informar.