UNA JOVEN ASEGURA SER MADELEINE MCCANN, DESAPARECIDA EN 2007

16 años pasaron de la desaparición de Madeleine McCann, la niña británica que fue vista por última vez el 3 de mayo de 2007, cuando se encontraba con su familia de vacaciones en Portugal.

Mucho tiempo después y para sorpresa de propios y extraños, una joven de 21 años aseguró públicamente que es Madeleine McCann.

La noticia se conoció a través de la cuenta de Instagram @iammadeleinemcann, en la cual esta chica residente en Polonia, afirmó poder comprobar que ella es realmente la nena desaparecida en 2007.

En ese marco, la joven comentó que dialogó con el primo de Madeleine y él le contestó que era viable poder hablar y encontrarse con los padres de la niña, Kate y Gerry, para organizar una prueba de ADN.

“Creo fielmente que la chica que dice que podría ser Madeleine McCann si no es ella es una niña secuestrada. O sea, esa familia, ¿cómo que no tienes la partida de nacimiento?, ¿cómo que no quieres hacerle una prueba de ADN a la que en teoría es tu hija?”, precisó una de las tantas usuarias que emitieron su opinión en Twitter.

