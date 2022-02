UNA FAMILIA MURIÓ ELECTROCUTADA EN MISIONES

La abuela intentó enchufar un ventilador y recibió una descarga eléctrica. Su hija y su yerno vinieron a rescatarla pero no pudieron y los tres fallecieron.

Una tragedia sacudió a la zona rural de Colonia Delicia, a unos 230 kilómetros de la capital de Misiones, donde una mujer, su hija y su yerno murieron tras sufrir una fuerte descarga eléctrica, luego de tocar un ventilador de pie ubicado en uno de los dormitorios dela casa.

En principio, Norma Beatriz Vergara, de 51 años, intentó encender un ventilador en la tarde de este sábado, pero recibió una descarga eléctrica que la dejó «pegada», a tal punto que comenzó a gritar para pedir ayuda, alertando a su hija, Marcela Schonholzer de 24 años, quien quiso auxiliarla pero también quedó atrapada.

El esposo de Marcela, identificado como Gustavo Ayala, de 32 años, quiso despegar a las mujeres pero corrió la misma suerte.

Los gritos advirtieron a un vecino que, casualmente, es electricista y advirtiendo la gravedad del hecho, cortó los cables que llevaban energía a la propiedad.

Rápidamente, las tres víctimas fueron cargadas en una camioneta y trasladadas hasta el centro de salud más cercano donde ingresaron sin signos vitales.

Más tarde alertaron a la Policía, que inició una investigación y secuestró el ventilador que habría causado la tragedia.

La pareja había llegado horas antes junto a sus hijos a visitar a Vergara en Colonia Delicia, ya que se encontraban viviendo en Andresito, aún más al Norte de Misiones. Sus dos hijos pequeños quedaron al cuidado de familiares.

¿Qué hacer al ver a una persona que está sufriendo una descarga eléctrica?

Según el Ministerio de Salud de la Nación, se debe cortar la electricidad de la propiedad inmediatamente pero en caso de no poder hacerlo, se puede utilizar un elemento de madera, plástico o goma para alejar a la persona del artefacto. Nunca se debe usar un objeto de metal ni se debe hacer mojado.

No se debe manipular cables caídos o tocar a la persona afectada si está en contacto con lo que creés que produjo la descarga. Una vez que se logre alejar a la persona de la fuente de electricidad, hay que llamar a emergencias. Si la persona no se mueve, no respira o respira mal, se debe practicar RCP.

