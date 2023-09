UN OSO SORPRENDIÓ A UNA FAMILIA MIENTRAS ESTABAN EN UN PARQUE: SE COMIÓ TODA LA COMIDA QUE TENÍAN

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Un oso negro tuvo un sorprendente acercamiento con una familia que pasaba un rato de esparcimiento en el parque Chipinque, San Pedro Garza García en Nuevo León.

Por medio de un video que se viralizó rápidamente se dio a conocer la escena que causó revuelo en redes sociales. La grabación muestra a una mujer que intenta mantener la calma y abraza a un niño, mientras el oso engulle apresurado el almuerzo que tenían frente a ellos.

En las imágenes se puede ver a la familia comiendo enchiladas y tacos en medio de una zona de juegos del parque, cuando de pronto el mamífero de gran tamaño apareció, saltó a la mesa y se fue directo a los platos. La señora y el menor de edad permanecieron petrificados cerca de dos minutos a pocos centímetros del oso negro. El cual se concentró únicamente en los alimentos y de vez en cuando olía al niño.

Usuarios en la red social X (antes Twitter), reconocieron a la mujer por la manera en que mantuvo la calma y tranquilizó a quien probablemente se trataba de su hijo, pues la señora abrazó al pequeño y le cubrió los ojos para que no entrara en pánico. No obstante, ella reflejaba miedo en su rostro, pero al mismo tiempo guardó la compostura, no se movió ni un centímetro, no emitió sonido alguno, solamente observaba al osezno devorar todo frente a sus ojos.

El videoclip finaliza cuando el animal termina de comer, pero continúa olfateando las sobras, por lo tanto, no se sabe cómo terminó aquella escena. Se sabe que otro integrante de la familia fue quien grabó todo lo ocurrido, pues tampoco podía hacer nada ya que podría alterar al oso y provocar alguna tragedia.

