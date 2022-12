UN LADRILLERO SE LLEVÓ MÁS DE $2 MILLONES CON LA POCEADA

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

La Quiniela Poceada Chaqueña sigue repartiendo alegrías por toda la provincia y, en este caso, el afortunado fue un ladrillero oriundo de Quitilipi, quien se llevó un premio de 2,1 millones de pesos.

Este hombre de 43 años había registrado su jugada en la Subagencia 601/28 de Griselda Pinat de López, ubicada en Las Heras 56 de Quitilipi. Su golpe de suerte estuvo dado por un ticket manual, con los números 13, 52, 76, 81 y 99.

“Era la segunda vez que repetía la misma jugada”, indicó el flamante ganador, quien incluso reveló que “a los números los tomé de un ticket automático que tenía guardado”.

Gracias a su buen pálpito, el vecino quitilipense se alzó con una suma total de 2.125.730 pesos, ya que compartió el premio mayor de la Poceada Chaqueña del pasado martes 20 con otra persona de Presidencia Roque Sáenz Peña.

“Es un premio que nos llega en el momento justo, porque necesitamos mejorar nuestra casa”, aseveró el feliz ganador, que se acercó hasta la sede de Lotería Chaqueña junto a su compañera de toda la vida.

UNA MUJER SE LLEVÓ MÁS DE $5 MILLONES

Una vecina de Villa Ángela se presentó en las oficinas de Lotería Chaqueña portando el ticket que la hizo acreedora a un premio superior a los 5 millones de pesos, que había obtenido durante la edición de la Quiniela Poceada del sábado último.

Esta mujer de 49 años había efectuado su jugada de la suerte en la Subagencia 410/02 de Héctor Manuel Ripoll, que se encuentra ubicada sobre la avenida J. Lorenzo Cobello, de Villa Ángela.

Su golpe de suerte estuvo dado por un ticket manual. “Es una combinación que vengo siguiendo desde hace un par de meses”, dijo la mujer, y reveló que el 20, 23, 32, 64 y 72 “son números que me fue cantando mi nieta”.

“El domingo a la madrugada mi hija me avisó que la Poceada había salido en Villa Ángela. No quise controlar el extracto en ese momento y me fui a dormir. Al otro día me levanté y cerca del mediodía me acordé y me puse a revisar. Cuando vi que tenía los cinco aciertos me quedé dura y después me puse a llorar como loca”, relató la emocionada mujer, que se acercó hasta la sede de Lotería Chaqueña junto a su esposo.

“Tenemos una alegría muy grande todos, porque es una plata que nos va permitir terminar la casa a nuestra hija”, remarcó la flamante ganadora, quien se llevó una suma total de 5.400.248 pesos.

UNA MUJER DE BARRANQUERAS SE LLEVÓ $5.6 MILLONES

Una mujer de Barranqueras ganó $5,6 millones en la Poceada de la edición del martes 6 de diciembre. La ganadora había efectuado su jugada en la Subagencia 399/04 de Mirta Ramírez, en el barrio Las Malvinas de la ciudad portuaria.

Según contó la ganadora, su golpe de suerte estuvo dado por una apuesta manual con los números 04, 48, 72, 77 y 86.

“No sabía qué números jugar, así que repetí los mismos de un ticket automático que tenía a mano”, reveló esta mujer de 45 años, que llegó hasta la sede de Lotería Chaqueña en compañía de su esposo.

“Tenemos una alegría enorme porque nos va permitir cumplir con el sueño de la casa propia”, acotó la vecina de Barranqueras, quien se llevó una suma total de 5.678.684 pesos, ya que compartió el premio mayor de la edición 1782 de la Quiniela Poceada junto a otras dos personas de Resistencia y General San Martín.

