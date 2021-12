UN JOVEN DE 21 AÑOS DESPISTÓ EL AUTO QUE MANEJABA Y TERMINÓ EN UN ZANJÓN

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972.

Esta madrugada, pasada las una, un joven de 21 años protagonizó un accidente de tránsito con el auto que manejaba y pese a que la postal exponía un impacto fuerte, salió ileso. El conductor señaló que al circular por avenida Sabin y calle Martina perdió el control del rodado.

Realizó una mala maniobra, les dijo a los agentes que inmediatamente se acercaron al lugar, y terminó cayendo y volcado en un zanjón.

El informe policial al que accedió Diario TAG detalle que pese a cómo quedó el auto Renault Sandero, no se registraron personas lesionadas y una grúa particular fue la encargada de retirar el vehículo. La Policía no detalló si se le practicó test de alcoholemia al joven conductor.

