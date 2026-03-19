TUYA LANZA UNA PROMOCION PARA COMPRAR TELEVISORES EN 15 CUOTAS SIN INTERES

El Nuevo Banco del Chaco lanza una promoción especial que estará vigente desde este jueves 19 de marzo. Con TUTELEYA, tarjeta Tuya ofrece financiación en 15 cuotas sin interés para la compra de televisores, para que los clientes puedan renovar su TV y disfrutar cada partido del Mundial con la mejor calidad y tecnología.

Con la promoción especial de Tuya, los clientes pueden acceder a la compra de televisores y financiarla en 15 cuotas sin interés, una oportunidad ideal para renovar su televisor y prepararse para disfrutar de uno de los eventos deportivos más esperados del año.

TUTELEYA permite financiar la compra de televisores con Tuya en comercios adheridos de toda la provincia. Los clientes de la tarjeta chaqueña podrán aprovechar las 15 cuotas sin interés para la compra de televisores en los locales y sucursales de Bienestar Confort, Casa Fridda, Cetrogar, Habitar, Musimundo y Navarrete Hogar.

Los comercios que aún no están adheridos pueden sumarse a través del formulario online disponible en la web de NBCH: www.nbch.com.ar

Tuya acompaña a sus clientes en los momentos especiales con beneficios pensados para disfrutar y pagar de forma accesible.

TARJETA TUYA

Para solicitar tarjeta Tuya, se puede realizar el trámite de manera online en nbch.com.ar completando el formulario web o acercarse a cualquiera de las sucursales NBCH de la provincia.

Para activar la tarjeta chaqueña se puede llamar al 0800-888-6224 las 24 horas o se puede enviar un mensaje a través del WhatsApp verificado 362 416 1290.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NBCH nunca solicitará a sus clientes que realicen simulaciones de préstamos, cambios de contraseñas, instalación de aplicaciones o transferencias de dinero.

Es fundamental mantener la seguridad y operar siempre a través de los canales oficiales del Banco en el servicio de Atención Online en el WhatsApp verificado 3624161290 o por medio de las redes sociales oficiales.