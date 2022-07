TRAS LA SALIDA DE GUZMÁN, EL PRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL MIGUEL PESCE DIJO QUE CON BATAKIS «SE TRABAJA MEJOR»

Entre sus razones, Pesce consideró que Guzmán nunca había sido funcionario público a diferencia de Batakis. Apuntó contra los especuladores y afirmó que espera un descenso del dólar blue.

Miguel Pesce, presidente del Banco Central, habló tras la salida del ex ministro Martín Guzmán y dijo que espera un descenso del dólar blue, como así también que con Silvina Batakis se trabaja «mejor».

«Estamos trabajando de una manera mejor. Batakis no sólo tiene un fuerte background académico, sino también experiencia en gestión, mi mismo caso. Yo he sido secretario de Hacienda de la Ciudad, vice del Central. Entonces, cuando uno trabaja con gente que tiene la misma experiencia que uno, se hace mas fácil el diálogo y la capacidad de llegar a entendimiento«, dijo Pesce, quien en la misma línea que Fernández, cuestionó la «especulación» de los mercados.

Para Pesce, una de las dificultades que presentaba Guzmán era que nunca había sido funcionario público, sino que se desempeñó como académico en la Universidad de Columbia.

«Esto no es una crítica a Guzmán. Yo no digo que no haya habido coordinación y entendimiento con él. Pero me preguntaron y les digo sí, la relación es mejor con Batakis», sostuvo en declaraciones radiales.

Además, el funcionario destacó que en el comienzo de la gestión de Batakis se logró «colocar una suma importante de deuda y rollear otra parte importante». «Eso muestra confianza en los primeros pasos de la nueva ministra», dijo.

Por diversas razones, Pesce se mostró confiado en que «después de las maniobras especulativas, el blue tiene que bajar».