TOTTI CRITICÓ A MESSI Y DESATÓ LA POLÉMICA: «PONLO EN ROMA Y NO GANA NI UN BALÓN DE ORO»

El campeón del mundo en 2006 se refirió también a su propia carrera, marcada por la lealtad a los colores de la capital italiana: “Yo no necesito el Balón de Oro. Gané todo lo que tenía que ganar con la Roma, y eso es lo que me llena. Esa es mi victoria”, expresó, en clara alusión al reconocimiento que no obtuvo a nivel individual pero sí desde el cariño popular.

Durante la charla, el conductor del programa le preguntó si su negativa a fichar por el Real Madrid influyó en no haber ganado el premio. El referente italiano no dudó en responder: “No me arrepiento de nada. Elegí quedarme en Roma y eso para mí vale más que cualquier trofeo individual”.

Estas declaraciones contrastan con otros momentos en los que el propio Totti había elogiado abiertamente a Messi. Incluso, años atrás afirmó que el argentino era el único que podría portar con dignidad la camiseta número 10 de la Roma si algún día jugara allí. Ahora, su visión parece haberse endurecido, quizás motivada por el paso del tiempo y la necesidad de reivindicar su trayectoria en un club que rara vez compitió por grandes títulos europeos.

Las palabras de Il Capitano tocan un tema recurrente en el mundo del fútbol: ¿cuánto depende un futbolista de su entorno para brillar al máximo nivel? Mientras algunos destacan que Messi es único por su talento, otros, como Totti, sostienen que su carrera pudo verse favorecida por estar siempre en equipos top. La polémica está servida.