TODO TIENE QUE VER CON TODO

Por Mónica Persoglia

Hay aspectos importantes, pero no son vistos o considerados a la toma de decisiones en las informaciones de nuevos planes o programas

Si. se insiste en la calidad de vida, y la necesidad de salarios dignos, y en la búsqueda de alternativas.

Ahora, que con buen tino buscaran transformar los Planes sociales en Trabajo, excelente idea, a la par deberían analizarse la necesidad de más Guarderías para los niños, las jornadas completas y el comedor infantil. Esto no sólo generaría mayor fuentes de trabajo para maestros jardineros y cocineras, sino también prevenir la desnutrición infantil. No quedarían en manos de una abuela o una vecinita, sino al albergue de buen cuidado. Esto demandará considerar las zonas o si algunas guarderías estarían en el mismo predio del trabajador.

Es probable que la actual generación de trabajadores sean desnutridos, y no seria absurdo que en horarios corridos puedan acceder al comedor del lugar o si son ambulatorios al bono del almuerzo. No sería más erogación, seria un pequeño porcentaje de su salario, no un regalo, pero si un derecho , comer, un trabajador famélico o con hambre no produce. Y aquí también se está cuidando la calidad de vida y del trabajo.

En tiempos de cambios, la economía depende de la tecnología y de la mano de obra.

