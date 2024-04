TENSA SESIÓN EN DIPUTADOS: FUERTES CRUCES ENTRE OPOSICIÓN Y OFICIALISMO

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

La sesión N° 6 se llevó a cabo luego de 15 días sin actividad en el recinto. En la agenda solo había dos puntos a tratar: la modificación de la Tasa de Justicia y la prórroga de la suspensión de los procesos de ejecución hipotecaria. Ambos establecidos en el encuentro de Labor Parlamentaria del día martes donde los diputados consensuaron el tratamiento de los temas mencionados.

Por su parte, Sebastian Lazzarinisolicitó que la sesión del 17 de abril se pase al día 24 del mismo mes ya que en esa fecha tienen planeado asistir a un encuentro del Norte Grande.

Este pedido llevó a que varios diputados se crucen y tengan diferentes opiniones al respecto. La oposición de la mano de Atlanto Honcheruk pidió que busquen la forma de sesionar. «Sería poco serio que no sesionamos por un viaje», expresó.

La discusión continuó y representantes del Frente Chaqueño acusaron al oficialismo de «no querer trabajar». A lo que Carim Peche respondió que «la cámara de diputados fue la que más leyes aprobó en la pandemia. No caigamos en esta jugadita que nosotros queremos trabajar y otros no, no nos hace bien a los legisladores».

Además, añadió «Tengan el respeto de quedarse callados, terminemos con el verso, quieren que se vote para que digan que JxC suspendió la sesión y nosotros queremos trabajar, la gente no les cree más».

Finalmente, se aprobó la moción del presidente del interbloque de Juntos por el Cambios con 16 votos favorables.

