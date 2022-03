SUMAR HA GENERADO UN CAMINO DE ESPERANZA

El movimiento SUMAR que lidera Leandro Zdero realizó este domingo una jornada de trabajo provincial en la ciudad de Machagai para definir estrategias y consolidar las tareas vinculadas a los problemas de la gente. “Quiero invitarlos, una vez más a caminar juntos, a renovar las fuerzas y a darnos cuenta que no podemos improvisar para todo lo que se aproxima. Debemos ser precisos y convincentes en lo que decimos, pero fundamentalmente en lo que HACEMOS. Para esto, seguimos fortaleciendo las localidades con estrategias de trabajo, pero siempre del lado de los chaqueños”- apuntó Zdero.

Sobre esta importante convocatoria Zdero remarcó: “Vinimos a escucharnos y a trabajar en esta jornada por objetivos comunes en cada rincón de la provincia”.

SIN PISAR A NADIE COMENZAMOS A DEJAR HUELLAS

“Comenzamos a visitar cada pueblo y a hacer lo distinto dando participación a todas las voces. Así nació SUMAR y sin pisar a nadie comenzamos a dejar huellas en todo el Chaco. La gente pide responsabilidad y que ese mensaje sea acompañado con nuestros hechos, dejando el conformismo y buscando siempre la unidad”- añadió.

TODOS LOS DÍAS VAMOS GENERANDO PUENTES CON LA GENTE

“Trabajamos en un proyecto ambicioso con miras al 2023, eso nos exige mucho compromiso y unidad; volcamos todas nuestras energías en lo nuevo y en los jóvenes que participan activamente en nuestro movimiento. No hay tiempo para mirar atrás sino avanzar y trabajar en territorio cara a cara con la gente porque es la única manera de estar conectados con la realidad. Eso sí, corregimos los errores y soy muy autocrítico porque a mí, los aplausos no me confunden”- finalizó Zdero.

