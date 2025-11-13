SOLICITUD DE PARADERO: BUSCAMOS A LA MENOR CODUTTI DE 15 AÑOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisaria Decimocuarta, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de la persona menor JULIETA BELEN GOMEZ CODUTTI, de 15 años, de 1,57 metros de altura, de contextura física delgada, tez blanca, cabello lacio castaño oscuro con mechones rubios, ojos color verdes. Se le ha visto por última vez en Barrio Los Milagros en fecha 11/11/2025.

Observaciones: por razones de jurisdicción, las actuaciones se remitieron a la comisaria 3° barranqueras.

Cualquier novedad sobre la menor, favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaria 3° Barranqueras al 3624609870 o al servicio de emergencias 911.-

