SIN AGUA POTABLE EN VARIAS LOCALIDADES DEL CHACO

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Comunícate a la radio al 3644688080.

Hace ya varios días, la provincia vive una de las peores sequías y falta de agua potable en varias localidades, generando malestar entre las familias que precisan del líquido vital.

Desde Sameep, aseguran que se encuentran trabajando en distintos sectores para garantizar el recurso, pero el agua sigue sin llegar a los barrios más necesitados.

Ante ello, piden la colaboración de los chaqueños en el cuidado y no derroche del agua potable para poder abastecer a la población, ante la faltante del recurso vital en toda la provincia.

«Esta problemática, que afecta no solo a distintos barrios de Resistencia sino también a las localidades del interior, se debe al aumento de la demanda producido por las altas temperaturas registradas, la sequía producida por la falta de precipitaciones y la continuación de la bajante histórica de los ríos Bermejo, Paraná y Paraguay», puntualizaron.

Desde Sameep indicaron que se trabaja constantemente en acciones paliativas para cumplir con el abastecimiento donde el servicio se siente resentido, ejecutando trabajos, como perforaciones, con los municipios y con acarreo de agua, a través de camiones cisterna.

«Por tal motivo, ante la seriedad de la situación y el pronóstico desfavorable en lo que respecta a crecida del río y precipitaciones, se solicita a los usuarios que no derrochen el recurso, ayudando con acciones como realizar la limpieza y mantenimiento adecuado de piletas para no recurrir a recargarlas, no regar las veredas, regar las plantas durante la noche, limpiar la casa y lavar los autos con baldes y no con manguera, y todas aquellas acciones que ayuden a ahorrar agua y permitan que los vecinos también puedan contar con este recurso», pidieron a los vecinos.

Relacionado