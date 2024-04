«SEPAN ENTENDERNOS»: ROBARON UN JARDÍN DE INFANTES Y DEJARON UNA NOTA EXPLICANDO EL POR QUÉ

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Un par de delincuentes robó en un jardín de infantes y dejó una insólita nota. El caso ocurrió en El Puestito de San Antonio, Santiago del Estero.

El hecho ocurrió este miércoles, cuando las autoridades del jardín de infantes «Los Changuitos» descubrieron que los habían desvalijado.

Las rejas de las ventanas estaban rotas y el establecimiento estaba con claros indicios de un robo. Inmediatamente, la directora del jardín, Verónica Geréz, llamó a la Policía e hizo la denuncia.

Durante la inspección, constataron que los delincuentes habían sustraído diversos elementos de varias de las salas, como una notebook, parlantes, una pava eléctrica y dos recipientes plásticos con lapiceras y elementos de oficina, además de juegos didácticos.

También se llevaron una gran cantidad de alimentos: tres cajas con 10 paquetes de galletitas cada uno, 8 kilos de azúcar, una caja con 21 paquetes de budín, once paquetes de leche en polvo, dos cajas de saborizantes, cajas con cereales y cajas con fideos y arroz.

Sin embargo, también dejaron una nota explicando porqué cometieron el delito. «Lo siento mucho por las cosas que nos llevamos, pero sepan entendernos que las cosas no están bien, no nos llevamos cosas de más valor porque no somos malas personas y de verdad lo siento mucho. Espero nos perdones», decía la carta.

Los agentes de la Brigada de Robos Hurtos iniciaron las averiguaciones de rigor para tratar de obtener alguna pista que los acerquen a los autores del hecho.

