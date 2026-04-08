SEGURIDAD CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES: EL GOBIERNO AVANZA EN LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD BAJO NORMAS ISO

El ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, coordinó este martes una reunión de trabajo en el Centro Multiagencial de Emergencias, donde se definieron los lineamientos para avanzar en un proceso de certificación de calidad basado en normas internacionales ISO, en el marco de la política de modernización y fortalecimiento del sistema de seguridad impulsada por el gobernador Leandro Zdero.

Del encuentro participaron el jefe del Centro Multiagencial, Juan Gómez; el subsecretario de Investigación e Inteligencia Criminal, Ángel Alfonso Domínguez; junto a integrantes del equipo técnico del Ministerio de Seguridad.

En esta primera etapa, se establecieron tres áreas estratégicas de la Policía del Chaco que se encuentran en condiciones de iniciar este proceso: el abordaje de violencia de género, el sistema de respuesta de Bomberos y el funcionamiento del Centro Multiagencial, estructuras clave dentro del esquema operativo de seguridad provincial.

Durante la reunión, también se analizó la necesidad de optimizar la coordinación entre las distintas divisiones, consolidando un modelo de trabajo más eficiente, con procesos claros, medibles y orientados a resultados, en línea con estándares internacionales de calidad. “El objetivo es claro: necesitamos más resultados y para eso tenemos que mejorar la calidad del sistema. La seguridad no puede depender de la improvisación, tiene que tener planificación, control y evaluación permanente”, sostuvo el ministro Matkovich. Esta iniciativa se enmarca en el plan de fortalecimiento del sistema de seguridad que lleva adelante el Gobierno provincial, con el acompañamiento del gobernador Zdero, orientado a profesionalizar las fuerzas, incorporar herramientas de gestión y consolidar un modelo cada vez más eficiente, transparente y enfocado en la prevención del delito.

Con esta decisión, el Chaco avanza hacia un sistema de seguridad con estándares internacionales, fortaleciendo la capacidad operativa del Estado y garantizando mejores respuestas para todos los chaqueños.

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