EL MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO FIRMÓ ACUERDOS DE FINANCIAMIENTO PREVISIONAL CON LAS PROVINCIAS DE SANTA FE Y CORRIENTES
El Ministerio de Capital Humano, a través de ANSES, firmó convenios de financiamiento por las cajas previsionales con las provincias de Corrientes y Santa Fe. Participaron la ministra Sandra Pettovello, el gobernador Juan Pablo Valdez, el gobernador Maximiliano Pullaro y el director ejecutivo de ANSES, Guillermo Arancibia.
En relación a la provincia de Santa Fe, este acuerdo establece transferencias, a partir de mayo, por un total de 120 mil millones de pesos en concepto de adelanto de financiamiento previsional para 2026, en 12 cuotas iguales y consecutivas de 10 mil millones de pesos, en simultáneo con el avance de las auditorías que se están realizando.
En cuanto al acuerdo firmado con la provincia de Corrientes, el mismo establece transferencias, a partir de abril, por un total de 40 mil millones de pesos en concepto de adelanto de financiamiento previsional para 2026, en 10 cuotas iguales y consecutivas de 4 mil millones de pesos, en paralelo con las tareas de fiscalización que se llevan adelante.
Por último, cabe aclarar que las partes han acordado suspender todo trámite judicial ante la Corte por reclamos vinculados a los presentes convenios.