SE VIENE LA SEXTA SUBASTA PUBLICA DE BIENES DEL ESTADO PROVINCIAL

Este lunes, desde el Gobierno provincial informaron que el lunes 30 de marzo, desde las 8, se concretará la sexta subasta de bienes del Estado, en el Centro de Educación Física Nº 1 (Lavalle al 700) de Resistencia.

Se subastarán 36 vehículos, entre automóviles y camionetas, de distintos años, modelos y precios de base. Además, la mayoría de ellos poseen deudas.

Asimismo, los interesados en adquirir los bienes podrán ver el estado de los mismos los días 26 y 27 de marzo, de 9 a 12, y el 28 de este mes, de 9 a 17, en el Galpón «La Mística» (avenida Martina y calle sin número).

Quienes deseen participar, deberán cumplir ciertos requisitos:

Presentarse con DNI

En el caso de asistir intermediarios y/o representantes de empresas, deberán presentar un poder especial, firmado ante un escribano matriculado.

El pago deberá realizarse de la siguiente manera: 20% en el acto, más 10% de comisión (efectivo o transferencia); 80% restante dentro de los siete días corridos; las deudas a cargo del comprador.

Por último, desde el Ejecutivo indicaron que con las últimas cinco subastas, por un total de 153 bienes en desuso, se recaudó más de 1225 millones de pesos, con lo cual se compraron ambulancias, camionetas, ventiladores, se refaccionaron centros de salud, entre otras acciones.