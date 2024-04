«SE VA A PUDRIR TODO, NO VA A QUEDAR ASÍ», LAS AMENAZAS DE LOS PIQUETEROS QUE IRRUMPIERON EN LA MUNICIPALIDAD

Dos hombres entraron a la fuerza al Municipio de Resistencia y al ser detenidos, amenazaron a los agentes. «Esto no va a quedar así, yo le voy a llamar a los míos y vas a ver lo que va a pasar», se escucha decir en el video.

En la mañana de este jueves un violento episodio tuvo lugar en el Municipio de Resistencia, cuando dos piqueteros identificados como Ismael y Ricardo Rivero, del Movimiento «Viejos Moreneros», irrumpieron violentamente en la sede municipal y pretendían entrar a la oficina del intendente Roy Nikisch.

A varias horas de lo sucedido, se dio a conocer el video de la detención de los Rivero. Allí, los policías redujeron a Ismael Rivero en el patio del Municipio de la capital chaqueña y este vocifera, junto a otro manifestante, amenazas hacia los policías y personas presentes.

«Soltale sino se va a pudrir todo», dice un hombre a los efectivos que tenían a Rivero sostenido en el suelo. Tras un cruce con otros agentes, sigue: «Que me importa quien sos vos, decile que le suelte que no le tenga así, esto no va a quedar así, yo le voy a llamar a los míos y vas a ver lo que va a pasar».

Debido al altercado, dos agentes terminaron lesionados y los piqueteros fueron alojados en la Comisaría Primera de Resistencia.