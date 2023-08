SE REALIZA MAÑANA LA FINAL PROVINCIAL DE LOS JUEGOS EVITA ADAPTADO

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 68808.

Unos 100 atletas con discapacidad de toda la provincia compiten en búsqueda de un lugar para representar al Chaco en las finales nacionales que se disputarán en Mar del Plata del 24 al 30 de septiembre.

Este miércoles a partir de las 9 en las Instalaciones del Polideportivo Jaime Zapata se llevará a cabo la Final Provincial de los Juegos Evita 2023 en su modalidad adaptados.

Desde el Instituto del Deporte Chaqueño explicaron que se prevé la participación de alrededor de 100 atletas con discapacidad de toda la provincia. Los competidores buscarán su lugar para representar al Chaco en la Final Nacional de los Juegos Evita que se disputará en Mar del Plata del 24 al 30 de septiembre.

Las disciplinas que competirán este miércoles son: tenis (Sub 18), boccia (Sub 18), goalbal (Sub 18), fútbol 3×3 (Sub 18), vóley sentado (Sub 18), básquet S/Ruedas (Sub 16), tenis de mesa (Sub 18), tiro con arco (Sub 18), para bádminton (Sub 18), para powerlifting (Sub 18).

