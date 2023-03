SCALONI Y LA POLÉMICA ENTRE LOS EQUIPOS CAMPEONES DEL MUNDO: «NO HAY DEBATE SOBRE CUÁL ES LA MEJOR SELECCIÓN»

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, habló sobre el debate que se generó con las declaraciones de Rodrigo De Paul que aseguró que este equipo fue el mejor de los tres que salieron campeonas del mundo.

«No hay debate, todos juegan para la Selección Argentina. Es una tontería pensar en eso, las tres Selecciones fueron campeonas del mundo, ¿qué más da cuál fue la mejor?», sostuvo Scaloni y agregó: «Es un simple comentario que después uno puede agrandar o achicar y en momentos de alegría como estos, no es necesario».

«Si me dan a elegir a mí, las tres. No me importa cuál de las tres es mejor, las tres son campeonas del mundo. Es un debate que no tiene sentido», remarcó el entrenador.

Consultado sobre el debate que se genera en el país, señaló: «Yo creo que en un lugar como Argentina, donde todos opinan y debaten sobre fútbol, diga lo que yo diga, el debate va a seguir. No es que se va a cerrar si opino, las tres son campeonas y las tres van a quedar en la historia».

Asimismo, el entrenador habló también de las declaraciones virales de Jorge D’Alessandro, ex jugador y director técnico y actual panelista del programa español El Chiringuito, que habló sobre cómo la selección argentina «cambió el fútbol» por su estilo de juego: «Los que juegan son ellos, el estilo es de ellos», aclaró Scaloni en relación a los jugadores que tiene a su disposición.

«Hemos jugado de un montón de maneras, más o menos ofensivo, con jugadores más o menos verticales dependiendo del partido. La selección tiene esta suerte porque podés elegir, todo es mucho más fácil cuando tenés jugadores buenos», elogió.

Por último, y respecto al furor por los campeones del mundo, destacó: «No me levanto todas las mañanas pensando que soy campeón del mundo. Ustedes tampoco se levantan todas las mañanas pensando ‘soy un periodista de la selección campeona del mundo’», aseguró Scaloni, lo que despertó algunas risas entre los periodistas. «Yo voy a mi pueblo y está todo normal. Es como se quiera hacer entender uno mismo lo que hay, en el día a día. Hay momentos donde querés un poco más de tranquilidad en el día a día. Tenemos que entender lo que le hemos transmitido a la gente con total naturalidad. El fútbol sigue siendo fútbol y hay una infinidad de problemas mucho más grande para pensar que les arreglamos la vida. No por ganar tenemos el derecho a nada».

