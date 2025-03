SANTIAGO CAPUTO SE REUNIÓ CON UN ASESOR DE TRUMP, QUE ASEGURÓ QUE EL ACUERDO COMERCIAL CON EE.UU. ESTÁ CERCA

Santiago Caputo se reunió al mediodía con el asesor de Donald Trump, Barry Bennet, en el comedor de Presidencia de la Casa Rosada. El estadounidense le expresó a TN luego del encuentro que “el acuerdo de libre comercio es importante y está cerca, pero los burocrátas lo retrasan”.

“Hablamos de fortalecer las relaciones entre países. Es importante profundizar el vínculo”, agregó. El consultor descartó que haya por el momento una fecha pactada para que Trump reciba a Javier Milei en el salón Oval de la Casa Blanca y negó que hayan hablado sobre el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Caputo y Bennet mantuvieron encuentros previos en las cumbres de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) que se realizaron en la Ciudad de Buenos Aires y en Washington. Coordinaron además la última reunión entre los mandatarios, que terminó con una invitación formal a la Casa Blanca para el jefe de Estado argentino.

En Nación sostienen que el viaje “se va a concretar en los próximos meses” y aseguran que buscan realizar otra convención de la CPAC en la Argentina antes de fin de año. El Ejecutivo planea además insistir con la conformación de una liga de naciones conservadoras con los Estados Unidos, Israel e Italia.

El Gobierno reconoce que las negociaciones por el tratado de libre comercio con los Estados Unidos se mantienen en la informalidad y asegura que el Departamento de Estado todavía no habilitó el diálogo oficial. “Lo más probable es que se firme a fines de 2026″, agregan en el oficialismo.

La Casa Rosada espera que las conversaciones técnicas y políticas con la administración norteamericana lleven al menos un año. En Balcarce 50 ponen como ejemplo el marco de negociaciones de Corea del Sur, que logró un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos en once meses.

Es por eso que el presidente no realizó un pedido formal a los Estados Unidos para que haga una excepción a la Argentina por los nuevos aranceles del 25% sobre el acero y el aluminio. “Queremos acceder al acuerdo de reciprocidad que planteó Tump, pero no tiene sentido que hagamos ese pedido porque no podemos ofrecerles lo mismo”, expresan en Nación.

El Ejecutivo apunta contra el Mercosur y sostiene que busca impulsar la salida del bloque en 2026 con una nueva composición del Congreso. La mesa política del oficialismo acusa al organismo de “funcionar para los intereses de los industriales de San Pablo” y mantiene la postura de que “no cumple los lineamientos para los que fue creado”.

La Casa Rosada asegura además que busca firmar un tratado de libre comercio con Israel. Según pudo saber TN, el presidente quiere que Cancillería -que preside Gerardo Werthein- comience el diálogo formal con su par isrealí, Gideon Saar.