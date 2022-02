SANTIAGO CAFIERO EN LA ONU: “ARGENTINA CONDENA LA INVASIÓN A UCRANIA”

El canciller argentino habló hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra y condenó la “invasión” de Rusia a Ucrania.

En un mensaje con más contundencia de los que venía transmitiendo el gobierno nacionales sobre el avance de Rusia sobre Ucrania, Santiago Cafiero se refirió al tema ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y exteriorizó una postura en contra de Rusia.

El canciller afirmó que “el mundo no soporta más, ni puede tolerar más muertes. La paz es urgente y el diálogo debe comenzar ya” y consideró que “no es legítimo es recurrir al uso de la fuerza y violar la integridad territorial de otro Estado como forma de resolver un conflicto. Las guerras preventivas son condenables porque no son lícitas. Para discutir está la diplomacia”.

En uno de los tramos más duros, lanzó que “Argentina reitera a la Federación de Rusia que cese inmediatamente en el uso de la fuerza y condena la invasión a Ucrania así como las operaciones militares en su territorio”.

“El multilateralismo es para la Argentina su ámbito natural de ejercicio diplomático. Reiteramos nuestro compromiso con la negociación y el diálogo como forma de convivencia internacional, y estamos convencidos de que las herramientas multilaterales crecerán en prestigio cuanto más eficaces sean para resolver los desafíos y las crisis de la Humanidad”, añadió Santiago Cafiero.

“La comunidad internacional no tiene derecho a condenar la preocupación de ningún Estado sobre su seguridad como tampoco eventuales denuncias por el supuesto incumplimiento de acuerdos preexistentes”, dijo también el canciller.

