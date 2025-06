RUSSO, ANTES DEL DEBUT DE BOCA EN EL MUNDIAL DE CLUBES: «TAMPOCO PODEMOS METERNOS ATRÁS»

El entrenador de 69 años remarcó que su equipo deberá encontrar el equilibrio para afrontar rivales de jerarquía como Benfica o Bayern Munich: “Tenemos que saber los retrocesos y también de qué forma y manera vamos hacia adelante con mucho ímpetu. Tenemos que encontrar el orden, elegir los tiempos y los momentos de presión”.

En cuanto a la preparación, Russo explicó que continúa buscando la formación ideal y que no tiene definido aún el once titular para el debut en el Grupo C del torneo. “No he definido ni el equipo, ni los 11 ni nada. Buscamos que los entrenamientos sean intensos hasta el viernes. Después, sábado y domingo es otra historia”, expresó. Además, destacó que uno de los objetivos principales en estos días previos es fomentar la “competencia interna” para elevar el rendimiento colectivo.

El equipo no podrá contar en su estreno con figuras clave como Edinson Cavani, que se encuentra lesionado, ni con los laterales Luis Advíncula y Lucas Blondel, quienes están afectados a sus selecciones. Esta situación condiciona la conformación del once, pero el DT no pierde el foco: “Hay que estar atentos, saber elegir qué es lo que más nos conviene. Benfica tiene una forma de jugar y no la cambia, aunque lo haga con tres en el fondo o laterales muy altos”.

Por último, Russo fue consultado sobre la posible llegada de Leandro Paredes, campeón del mundo con la Selección Argentina y una de las grandes figuras del equipo de Scaloni en el amistoso ante Ecuador. Fiel a su estilo, respondió con cautela y sin confirmar nada: “Mucha calma, tranquilidad. No digo nada porque de eso se encarga Román y los dirigentes. Por ahora no digo absolutamente nada, todo vendrá”.