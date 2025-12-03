RUBÉN DARÍO INSÚA DEFENDIÓ EL FORMATO CON 30 EQUIPOS: «LA FÁBRICA DE JUGADORES ES MUCHO MÁS GRANDE»

El DT explicó que la problemática del fútbol nacional tiene raíces históricas vinculadas a la centralización. “El fútbol argentino tiene un problema casi de origen, yo estudié la problemática. Siempre estuvo centralizado en la Capital y Gran Buenos Aires. Hasta hace unos años, el 90% de los equipos eran de ahí. Hasta hace 15-20 años atrás de las 24 provincias que hay en Argentina, contando a las Islas Malvinas, solo había fútbol profesional en dos”, señaló.