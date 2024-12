RIVER EMPATO EL CLASICO CON SAN LORENZO Y NO PUDO ASEGURARSE LA CLASIFICACION A LA COPA LIBERTADORES

Porque Lanzini se le cayó y no le cambió el ritmo en la zona de gestación, Simón no otorgó opciones de pase filtrado o diagonales al espacio para intentar salir de la monotonía, el tándem Solari-Bustos no se juntó con frecuencia para ofrecer una llave por la derecha (las veces que lo hicieron, obligaron a Campi a salir del área y lo incomodaron bastante) y Colidio terminó quedando bastante solo para una función mixta entre creación y definición para la que necesita compañía. Y esta vez, los cambios no le entraron a un Gallardo que volvió a apostar por el doble #9 en el final y que le dio 10’ y el descuento a Mastantuono.