RICARDO LAZDIN: “BRONCA Y TRISTEZA” “EL FUTBOL NO VOLVIO”

Luego que el club local, sin motivos no pudo jugar, según lo que posteo en el FACE Ricardo Lazdin presidente del Club Sportivo Cultural de Juan José Castell, ahora la pregunta nos hacemos nosotros porque que no jugaron, la cancha no está habilitada o no había policía para hacer adicional, ambas son motivos pocos creíbles y desde el club local, piden que se respete a los jugadores.-

Ricardo Lazdin posteo en su muro de Facebook “Hoy deberíamos estar volviendo a las canchas después de más de un año y siete meses sin fútbol. Pero la ineptitud, la desidia y la falta total de respeto por los jugadores, de parte de un minúsculo grupo de dirigentes (Porque son 2 o 3 nomás, y muchas gracias a los otros que nos llamaron para solidarizarse), hace que otros puedan jugar y nosotros otra vez mirar de afuera. Primero dijeron que la cancha no estaba habilitada. Tuvieron mucho tiempo para conseguir la habilitación o para avisar q no podrían conseguirla, pero además, ¿Por qué la Liga programa partidos en canchas no habilitadas, sin designar una alternativa?… pero después dijeron que la policía no tenía personal para los adicionales (?). ¿Entonces en qué quedamos? Nosotros le ofrecimos varias alternativas para no suspender. PERO NO QUERIAN JUGAR. Esa es la verdadera causa. Lo demás, solo excusas muy burdas. El reglamento es muy claro respecto de la responsabilidad del Club organizador una vez que el Boletín Oficial publica la programación”.

“En un principio pensamos seriamente en hacer los reclamos reglamentarios correspondientes. Pero ahora un poco más calmados, consideramos que, aunque la letra del reglamento nos favorezca, las dilaciones e idas y vueltas que una protesta provoca, no va a hacer otra cosa que volver a parar el fútbol (tenemos ejemplos de 2018 y 2019 donde por la tardanza de los fallos, estuvimos parados varias fechas) y justamente lo que queremos es volver a divertirnos en una cancha. Ganar, empatar o perder, pero JUGAR”.

“Esperemos que se tome debida nota de estas desprolijidades y no se vuelvan a repetir estos «errores» que perjudican notoriamente a quienes con mucho esfuerzo tratan de hacer las cosas bien, en un fútbol del interior cada vez más castigado por extraños.. y ahora también por algunos propios”…

