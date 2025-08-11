RESUMEN: MÁS DE 300 OPERATIVOS Y 400 CONTRAVENTORES EN ESTE FIN DE SEMANA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Policía Caminera detectó a más de 20 conductores alcoholizados y realizó más de 280 actas varias.

Durante este frío fin de semana, los policías de todo el Chaco realizaron un total de 342 operativos en los que notificaron a 416 contraventores, aprehendieron a 57 ciudadanos por distintos ilícitos e incautaron 394 motocicletas, (cuatro con pedido de secuestro) tres autos, tres armas de fuego y 10 armas blancas. Caminera, por su parte, realizó un total de 24 actas por alcoholemia positiva y otras 286 actas varias por infracciones de tránsito.

En el área metropolitana, los agentes realizaron un total de 47 operativos durante el fin de semana. Esto resultó en la aprehensión de 26 personas y la notificación de 51 contraventores. A su vez, incautaron dos autos, 22 motocicletas, un arma de fuego y un arma blanca.

En Sáenz Peña, los efectivos realizaron un total de 60 operativos. Con ello aprehendieron a nueve personas y notificaron a 94 contraventores. Al mismo tiempo incautaron 32 motocicletas (dos con pedido de secuestro), un arma de fuego y dos armas blancas.

El personal de Villa Ángela realizó la misma cantidad de operativos que se realizaron en Sáenz Peña (60). Así aprehendieron a cuatro personas, notificaron a 45 personas por infracciones al código y secuestraron 62 motos cuyos conductores estaban en falta.

Por su parte, en Charata, los efectivos realizaron 21 operativos en los que detuvieron a 13 ciudadanos por diferentes delitos y notificaron a 15 contraventores. Al mismo tiempo incautaron 52 motocicletas (dos con pedido de secuestro), un arma de fuego y tres armas blancas.

En toda la zona de general San Martín, los policías realizaron 97 operativos en los que se detuvo a cuatro personas y 208 fueron noticiadas de sus faltas contravencionales. Así incautaron un auto, 195 motos y seis armas blancas.

Por último, en Juan José Castelli, los operativos sumaron 57, donde los efectivos detuvieron a un ciudadano, notificaron a tres contraventores y secuestraron 31 motocicletas.

Relacionado