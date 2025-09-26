Vie. Sep 26th, 2025

RESISTENCIA. UNA JUBILADA GANÓ MAS DE $63 MILLONES EN EL QUINI 6

By Redaccion 2 horas ago
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Sus números de la suerte fueron 02, 15, 23, 36, 41 y 42, a los cuales venía siguiendo fielmente desde hacía un año y medio.

Una mujer jubilada de la Policía, vecina de Resistencia, se convirtió en la flamante ganadora de un pozo superior a los $63.591.075, en el sorteo del Quini 6, realizado el pasado miércoles 24 de septiembre.

La afortunada realizó su apuesta en la Sub-Agencia 492-01, ubicada en Chacra 208 del B° 240 Viviendas, en la ciudad de Resistencia.

Sus números de la suerte fueron: 02, 15, 23, 36, 41 y 42, a los cuales venía siguiendo fielmente desde hacía un año y medio.

La mujer, de 65 años, se alzó con un premio de $63.591.075, correspondiente a las modalidades «Revancha» y «Siempre Sale» del Quini 6.

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com